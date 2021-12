Zaki: "Spero di venire presto in Italia, non credo di avere il divieto di viaggiare"

" Devo chiedere ai miei legali prima di poter venire in Italia, ma non credo di non avere alcun divieto di viaggiare". E' quanto afferma Patrick Zaki , lo studente dell'Università di Bologna liberato dopo 22 mesi di carcere in Egitto . "Poiché l'udienza non si è ancora tenuta, non riesco però ancora a lasciare il Paese . Spero di poter venire al più presto in Italia e a Bologna", aggiunge.

"Grazie a tutti voi sono a casa" - Intervistato da Fabio Fazio in collegamento televisivo, Zaki si commuove nel dire: "E' grazie a tutti voi se sono a casa. Adesso sto proprio bene, sto cercando di capire che mi è successo ma mi sembra di essere un sogno. Dopo due anni sarà un Natale meraviglioso".

"Non so cosa succederà al processo, incrocio le dita" - Cosa succederà al processo "non lo so, tengo le dita incrociate e spero che mi succeda una bella cosa", dichiara lo studente. "Credo nella mia innocenza, ho cercato di virarla a mio favore".

"Spero non capiti a nessuno quanto accaduto a me" - "Sono stato tagliato fuori da tutto, il momento più terribile è quando mi hanno fermato al controllo passaporti, spero non capiti a nessuno un momento come quello", sottolinea Patrick Zaki. "La cosa che mi ha permesso di andare avanti è stata ogni piccolo passo, ogni cosa".

"Voglio studiare e vivere a Bologna, mi sento bolognese" - "Continuo a pensare al mio futuro, agli studi, vorrei davvero completare i miei studi a Bologna", afferma ancora Zaki. "Voglio prendere il Master e forse vivrò a Bologna, perché mi sento un bolognese. Voglio fare qualcosa per questa città che mi ha sostenuto. Penso sempre alla squadra di calcio e voglio andare allo stadio prima possibile".

"La prima cosa che ho fatto a casa? Una doccia calda" - "La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato a casa? Una doccia calda, il mio corpo aveva bisogno di sentire l'acqua calda", racconta lo studente. "Fino a poche ore prima che mi rilasciassero ero preoccupato per quello che mi sarebbe successo, ma poi mi sono ritrovato fuori. E' stata una sorpresa incredibile, ancora non ci credo".