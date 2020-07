Zaki, Farnesina: preoccupazione per decisione egiziana 

La Farnesina mantiene la massima attenzione sul caso di Patrick Zaki ed esprime forte preoccupazione per la decisione delle Autorità egiziane di prolungare la detenzione in carcere del ricercatore 27enne. Il Ministero degli Esteri fa sapere inoltre di continuare a monitorare costantemente l'evolversi della situazione sia a livello bilaterale sia in coordinamento con i partner internazionali, innanzitutto europei.