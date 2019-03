Yovana Mendoza, star di Instagram vegana crudista beccata a mangiare pesce a Bali: fan in rivolta

La 29enne californiana è stata filmata da un'amica durante una vacanza in Indonesia. Le ragazze si trovavano in un ristorante e la Mendoza stava mangiando pesce. Nel filmato è finito anche il piatto e la blogger ha tentato di celare l'imbarazzo continuando a guardare in camera e facendo dei sorrisi e spostando le braccia in avanti per nascondere il cibo, ma ormai era troppo tardi. Da lì è partito il tam tam di insulti sul social network. "Sei un fake", "traditrice", "fishvana", "hai bisogno di un buon psichiatra": sono alcuni dei commenti dei follower.



Venerdì la Mendoza ha chiesto perdono ai suoi fan in un video di 33 minuti in cui spiegava nel dettaglio le sue condizioni di salute e che i medici l'hanno obbligata a reintrodurre proteine poiché ha iniziato a perdere il ciclo mestruale e ad avere sempre più infezioni vaginali. Ciò non è bastato a placare la rabbia dei fan delusi.