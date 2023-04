Yemen, l'inviato Onu: dopo un anno la tregua regge ancora

Tiene ancora la tregua in Yemen.

Sebbene non sia stato più rinnovato da ottobre, il cessate il fuoco annunciato il 2 aprile 2022 dal governo riconosciuto a livello internazionale e dalle milizie di ribelli sciiti Houthi regge e diverse disposizioni dell'intesa continuano a essere messe in atto. Lo afferma l'inviato speciale delle Nazioni Unite nel Paese, Hans Grundberg, in una dichiarazione rilasciata a un anno dalla disposizione della tregua, promossa dall'Onu.