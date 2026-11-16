Yemen, forze filogovernative si ritirano da Bab el Mandeb mentre gli Houthi cercano l'avanzata verso Aden

Le forze filogovernative yemenite hanno abbandonato le posizioni nell'area di Bab el Mandeb, all'estremità meridionale del Mar Rosso, mentre gli Houthi cercano di consolidare il controllo della costa e delle alture circostanti. Il ritiro dall'aeroporto di Dhu Bab e dalle postazioni vicine allo stretto è stato annunciato ieri dalle Forze armate del Sud, che hanno parlato di una riorganizzazione dello schieramento militare per rispondere alle minacce contro Aden e le province limitrofe. La decisione arriva dopo settimane di combattimenti nella provincia di Taiz e nella vicina Lahj, dove gli Houthi, hanno intensificato la pressione sulle forze fedeli al governo riconosciuto internazionalmente.