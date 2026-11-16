Yemen, forze filogovernative si ritirano da Bab el Mandeb mentre gli Houthi cercano l'avanzata verso Aden
I ribelli filo iraniani vogliono arrivare alla capitale amministrativa del Paese e un loro insediamento lungo la costa può essere un rischio per uno degli hotspot del commercio mondiale
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Le forze filogovernative yemenite hanno abbandonato le posizioni nell'area di Bab el Mandeb, all'estremità meridionale del Mar Rosso, mentre gli Houthi cercano di consolidare il controllo della costa e delle alture circostanti. Il ritiro dall'aeroporto di Dhu Bab e dalle postazioni vicine allo stretto è stato annunciato ieri dalle Forze armate del Sud, che hanno parlato di una riorganizzazione dello schieramento militare per rispondere alle minacce contro Aden e le province limitrofe. La decisione arriva dopo settimane di combattimenti nella provincia di Taiz e nella vicina Lahj, dove gli Houthi, hanno intensificato la pressione sulle forze fedeli al governo riconosciuto internazionalmente.
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L'area interessata dal ritiro si trova lungo la costa sud occidentale dello Yemen, tra il porto di Mocha, più a nord, e lo stretto di Bab el Mandeb, che separa la penisola arabica dal Corno d'Africa e collega il Mar Rosso al golfo di Aden. Dhu Bab si affaccia sul tratto di mare attraversato dalle navi dirette al Canale di Suez, mentre nell'entroterra si innalzano i rilievi di Kahbub, al confine tra le province di Taiz e Lahj. È proprio la conformazione del territorio a rendere particolarmente delicata la situazione militare: la costa è relativamente aperta ed esposta, mentre le montagne che la sovrastano offrono posizioni dominanti dalle quali osservare i movimenti delle truppe, colpire le vie di rifornimento e minacciare le unità schierate lungo il litorale. Il controllo delle alture consente inoltre di proteggere le posizioni costiere e ostacolare eventuali controffensive provenienti da sud.
Con la conquista delle alture, gli Houthi metterebbero ancora più pressione su Taiz, importante centro urbano dell'entroterra montuoso, dove si cercano di interrompere i collegamenti con le aree governative meridionali. Più a sud potrebbero pensare di mettere sotto assedio le aree che dalla costa e dalle montagne conducono ad Aden, la capitale provvisoria del governo yemenita, affacciata sul golfo omonimo. Aden rappresenta il principale centro politico e amministrativo delle autorità riconosciute internazionalmente, dopo la conquista di Sanaa da parte degli Houthi nel 2014. La necessità di rafforzarne le difese costituisce quindi una priorità strategica per i comandi filogovernativi, anche se non è stato precisato dove siano state trasferite tutte le unità ritirate da Bab el Mandeb.
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Il nuovo equilibrio militare potrebbe avere conseguenze anche sulla sicurezza della navigazione internazionale. Bab el Mandeb rappresenta uno dei principali passaggi marittimi tra Asia ed Europa, attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez. Il consolidamento degli Houthi sulla costa e sulle alture circostanti aumenterebbe la capacità del movimento di sorvegliare e minacciare il traffico mercantile con missili e droni, anche senza un controllo diretto delle rotte marittime. La conquista delle posizioni terrestri non equivale infatti al controllo completo dello stretto, che comprende anche l'isola yemenita di Perim Mayyun, situata al centro del passaggio. Secondo il Joint Maritime Information Center, Bab el Mandeb resta aperto alla navigazione commerciale, sebbene la minaccia di nuovi attacchi rimanga elevata. Il rafforzamento della presenza Houthi sulla costa meridionale del Mar Rosso rischia comunque di accrescere le pressioni sul commercio internazionale, già condizionato dalle tensioni nello Stretto di Hormuz.