Arabia Saudita, l'aeroporto di Riad riprende i voli: gli Houthi lo attaccano di nuovo

Gli Houthi filo-iraniani dello Yemen hanno infatti annunciato nella stessa serata di aver sferrato attacchi contro l'aeroporto di Riad nonché contro due basi aeree e navali nel sud dell'Arabia Saudita. Le forze saudite hanno inoltre reso noto di aver intercettato un'altra serie di missili e droni. "Tre operazioni militari di alto livello sono state condotte con decine di missili balistici", ha affermato su X il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, sostenendo che l'attacco all'aeroporto della capitale saudita ha "raggiunto il suo obiettivo".