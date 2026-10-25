Arabia Saudita, l'aeroporto di Riad riprende i voli: gli Houthi lo attaccano di nuovo

La tregua è durata neanche 24 ore. Dopo la riapertura dell'aeroporto internazionale di Riad, capitale dell'Arabia Saudita, gli Houthi non hanno perso tempo e hanno sferrato nuovi attacchi missilistici, riaprendo immediatamente le ostilità.
La chiusura forzata
Lo scalo, infatti, era rimasto chiuso per due settimane proprio a causa degli attacchi sferrati dagli Houthi yemeniti (i quali continuano a colpire il Regno). "Si comunica che, a partire da domenica 25 ottobre 2026, il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riad sarà destinato ai voli nazionali, mentre il Terminal 2 sarà riservato ai voli internazionali operati da vettori nazionali", aveva reso noto l'aeroporto sulla piattaforma X. Ma, a distanza di poche ore, ecco la nuova offensiva.
Tregua finita
Gli Houthi filo-iraniani dello Yemen hanno infatti annunciato nella stessa serata di aver sferrato attacchi contro l'aeroporto di Riad nonché contro due basi aeree e navali nel sud dell'Arabia Saudita. Le forze saudite hanno inoltre reso noto di aver intercettato un'altra serie di missili e droni. "Tre operazioni militari di alto livello sono state condotte con decine di missili balistici", ha affermato su X il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, sostenendo che l'attacco all'aeroporto della capitale saudita ha "raggiunto il suo obiettivo".