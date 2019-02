Yemen, appello del Papa: "Il Paese è stremato dalla guerra"

Il Papa lancia il suo appello per la crisi umanitaria nello Yemen che, dice Francesco, "seguo con grande preoccupazione". "La popolazione - chiarisce - è stremata dal lungo conflitto e molti bambini soffrono la fame: il loro grido e quello dei loro genitori sale al cospetto di Dio". Bergoglio chiama in causa "le parti interessate e la comunità internazionale per il bene della popolazione". E conclude: "Pregate per lo Yemen".