Xi a Modi: "La Cina e India sono partner e non rivali"

Cina e India "sono partner di cooperazione, non rivali". Lo ha detto il presidente Xi Jinping, incontrando a Tianjin il premier indiano Narendra Modi in vista del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Per il leader cinese i due Paesi, i più popolosi del mondo, "rappresentano opportunità reciproche di sviluppo, piuttosto che minacce". Anche Modi, nel discorso di apertura postato sui social, ha spiegato che Pechino e New Delhi sono "impegnati a portare avanti le nostre relazioni sulla base di fiducia reciproca, rispetto e sensibilità".