Xi Jinping: "Serve solidarietà e cooperazione per debellare il Covid"

Il presidente cinese Xi Jinping sollecita la "solidarietà e la cooperazione della comunità internazionale" per debellare il Covid-19. Parlando alla riunione virtuale del World Economic Forum del 2022, Xi spiega che "i fatti hanno dimostrato ancora una volta che in mezzo ai torrenti furiosi di una crisi globale, i Paesi non viaggiano separatamente. Il nostro destino è comune. La globalizzazione è un processo irreversibile".