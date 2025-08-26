Xi: "Legami Cina-Russia i più strategici tra grandi potenze"

Le relazioni tra Cina e Russia "sono le più stabili, mature e strategicamente significative tra le grandi potenze nel mondo turbolento e in continua evoluzione di oggi". Il presidente Xi Jinping, incontrando il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin presso la Grande sala del popolo, ha aggiunto che "promuovere lo sviluppo di alto livello delle relazioni bilaterali serve gli interessi fondamentali dei popoli di entrambi i Paesi ed è fonte di stabilità per la pace mondiale". Le due parti, ha aggiunto Xi nel resoconto del network statale Cctv, "dovrebbero proseguire la tradizionale amicizia" e "rafforzare gli scambi".