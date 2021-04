Xi Jinping (Cina): "Decisioni globali non spettano a pochi Paesi"

Ansa

Il presidente cinese Xi Jinping ha aperto il Forum Boao per l'Asia esortando tutti i Paesi del mondo a cooperare sulle grandi sfide e affermando che "le questioni globali non possono essere decise solo da pochi Paesi". Xi ha aggiunto che "non c'è posto per l'unilateralismo o l'egemonia". "Sopraffare gli altri e intromettersi negli affari interni degli altri non otterra' alcun supporto", ha detto, "il mondo vuole giustizia, non egemonia".