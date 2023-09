Xi sarà all'apertura dei Giochi asiatici di Hangzhou: vedrà Assad

Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà alla cerimonia d'apertura dei XIX Giochi asiatici nella città di Hangzhou, capoluogo dello Zhejiang, in programma sabato 23 settembre.

Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying. Nell'occasione, Xi incontrerà l'omologo siriano Bashar al-Assad, alla sua prima visita in Cina dallo scoppio della guerra in Siria nel 2011. Secondo il network statale Cctv, Xi ospiterà "un banchetto di benvenuto e attività bilaterali per i leader stranieri in visita in Cina".