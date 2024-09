Wwf: "In Amazzonia record di incendi: 10mila nel 2024"

"In Amazzonia il 2024 è un anno di nuovi tristi record. Il Brasile ha registrato oltre 110mila incendi da gennaio, segnando il numero più alto dal 2010 e un drammatico aumento del 76% rispetto allo stesso periodo nel 2023". Lo riferisce il Wwf citando l'Istituto brasiliano di ricerche spaziali (Inpe) in occasione della Giornata mondiale d'azione per l'Amazzonia. Per il Wwf si tratta di "un'emergenza mondiale". Oltre un terzo di questi incendi - viene spiegato - "si è verificato proprio nella foresta amazzonica, spesso definita il 'polmone verde del Pianeta': questo numero è il più alto dal 2005 e ben il doppio di quello registrato nel 2023".