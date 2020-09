Wrestler giustiziato in Iran, Comitato olimpico: "Scioccato"

Il Comitato olimpico internazionale si è detto "scioccato" dall'esecuzione in Iran di un giovane lottatore, condannato per l'omicidio di un funzionario pubblico avvenuto durante le proteste antigovernative del 2018. Navid Afkari è stato infatti giustiziato in una prigione di Shiraz: "Una notizia molto triste", ha commentato il presidente del Cio, Thomas Bach, ricordando come il Comitato olimpico avesse fatto "appelli e chiesto pietà per Afkari".