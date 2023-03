Wolfgang Porsche chiede il divorzio perché la moglie soffre di demenza

Il motivo? La moglie Claudia Hubner soffre di demenza . La malattia avrebbe contribuito a cambiare totalmente la personalità della donna, 74enne, al punto da avere conseguenze sulla vita della coppia. Il signor Porsche, 79 anni, nel frattempo avrebbe avviato, oltre all e pratiche per la separazione, anche una nuova relazione.

"Convivenza impossibile" - Wolfgang Porsche e la moglie Claudia stanno insieme dal 2007 e si sono sposati nel 2019. Lei è una ex consigliera del governo tedesco. A riferire della malattia, e del divorzio in vista, è stato il quotidiano britannico Mirror, secondo cui "la malattia che ha colpito la donna avrebbe reso impossibile la convivenza per lei e suo marito". Il Daily Record, quotidiano scandalistico scozzese, aggiunge il dettaglio secondo cui Claudia Hubner non sarebbe in grado di muoversi in modo autonomo da diversi mesi, al punto da avere assistenti al suo fianco 24 ore su 24. Avrebbe inoltre vissuto gli ultimi due anni dalla figlia.

Chi è Wolfgang Porsche - Wolfgang Porsche è azionista e presidente del Consiglio di Sorveglianza di Porsche Automobil Holding SE e di Porsche AG. Figlio più giovane di Ferdinand Porsche e Dorothea Reitz, è fratello minore di è Ferdinand (Butzi) Porsche, progettista della Porsche 911. È stato sposato con la regista e sceneggiatrice Susanne Bresser (dalla quale ha avuto due figli) dal 1988 fino al divorzio nel 2008. Per la cronaca il patrimonio della famiglia Porsche è stimato sui 30 miliardi di dollari.