Julian Assange è vicino all'estradizione negli Stati Uniti

Le parole della moglie

"Rimaniamo ottimisti sul fatto che prevarremo e che Julian non sarà estradato negli Stati Uniti dove dovrà affrontare accuse che potrebbero portarlo a trascorrere il resto della sua vita in una prigione di massima sicurezza per aver pubblicato informazioni vere che hanno rivelato crimini di guerra commessi da il governo degli Stati Uniti", ha commentato Stella. Assange deve affrontare 18 accuse per la pubblicazione di documenti riservati da parte di WikiLeaks, in gran parte il risultato di una fuga di notizie dell'ex analista dell'intelligence dell'esercito americano Chelsea Manning. Manning è stata condannata a 35 anni di carcere, ma rilasciata dopo che il presidente Barack Obama ha commutato la sua pena nel 2017. Se condannato, Assange rischia una pena totale combinata fino a 175anni di carcere .