WikiLeaks, Assange patteggia negli Usa: tornerà in Australia

Classe 1971, giornalista, hacker e programmatore australiano, nel 2006 Assange è tra i fondatori della piattaforma WikiLeaks. Nel 2010 pubblica documenti top secret del governo statunitense sulle guerre in Afghanistan e in Iraq. Da quel momento, negli Stati Uniti diventa un "nemico pubblico". La pubblicazione è in gran parte il risultato di una fuga di notizie dell'ex analista dell'intelligence dell'esercito americano Chelsea Manning, condannata a 35 anni di carcere, ma rilasciata dopo che il presidente Barack Obama ha commutato la sua pena nel 2017. Sempre nel 2010, i procuratori svedesi emettono un mandato di arresto europeo a carico di Assange per violenza sessuale su due donne. A dicembre l’australiano viene arrestato in Gran Bretagna e poi rilasciato su cauzione. Nel 2012 chiede asilo politico all'Ecuador, che lo accoglie nella sua ambasciata a Londra. Nel 2017 la Svezia archivia le accuse. Ad aprile 2019, l'Ecuador revoca l'asilo concesso ad Assange e l'ambasciata ecuadoregna a Londra lo espelle. La polizia britannica poi lo arresta. A maggio dello stesso anno, il fondatore di WikiLeaks viene incriminato negli Stati Uniti. A suo carico vengono presentati diciassette capi d'accusa sulla base della legge sullo spionaggio l'Espionage Act, del 2017 per avere cospirato per ottenere informazioni classificate poi diffuse online. Washington lo accusa anche del presunto reato di complicità nell'hackeraggio di file del Pentagono.