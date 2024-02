Julian Assange hacker o cyberattivista? Il personaggio che ha scosso il mondo con Wikileaks

Julian Assange è un esperto di informatica australiano con un passato controverso che balza agli onori della cronaca nel 2010 con la sua controversa piattaforma WikiLeaks.

Nato in Australia e con una passione per la tecnologia fin dalla giovane età, si è trovato al centro di diverse controversie nel corso della sua carriera. Nel 1995, un tribunale australiano lo ha condannato per hackeraggio, sebbene la pena sia stata poi sospesa in cambio della promessa di non commettere più reati informatici.