Weibo multata da cyber-authority cinese, -9,70% in Borsa

Afp

Weibo, il Twitter cinese, si è vista comminare una multa da 3 milioni di yuan (470mila dollari) dalla Cyberspace Administration of China "per aver pubblicato ripetutamente informazioni illegali". L'autorità di regolamentazione cinese di Internet non ha fornito dettagli, citando solo la violazione della legge a tutela dei minori e altre norme. La mossa è stata tuttavia sufficiente a far crollare il titolo alla Borsa di Hong Kong del 9,70%.