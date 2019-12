Vulcano erutta in Nuova Zelanda: almeno un morto, timore per altri

Almeno una persona è morta, ma le autorità temono che il bilancio possa essere molto più elevato, nell'eruzione del vulcano di Whakaari/White Island, popolare isola turistica della Nuova Zelanda. Secondo le autorità, al momento dell'eruzione circa un centinaio di persone si trovava nei pressi del cratere per una visita. Per il momento, hanno però fatto sapere le autorità, "è troppo pericoloso per i soccorritori avvicinarsi all'isola".