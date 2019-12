Nuova Zelanda, spettacolare crollo di una scogliera in un fiume: centinaia di turisti sfollati, evacuati gli abitanti

E' subito scattata la massima allerta per gli abitanti delle località sulle rive del fiume e in tutta la regione circostante, quella di Canterbury, è stato dichiarato lo stato d'emergenza dopo l'eccezionale ondata di piogge torrenziali in zona. Sorvolando l'area, un drone documenta la devastazione del paesaggio in prossimità della frana. Situazione drammatica anche sulla costa ovest dell'isola, dove molte strade sono state chiuse al traffico. Le autorità locali hanno organizzato la distribuzione di viveri e acqua per le comunità rimaste isolate. Lunedì previsti i sopralluoghi in elicottero sulle zone colpite dalle piogge torrenziali per i soccorsi.