Piogge torrenziali Giappone: oltre un milione di persone evacuate

Le autorità giapponesi hanno ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone a causa delle forti piogge sull'Isola di Kyushu per il pericolo di frane. Lo ha detto la tv pubblica NHK. Da venerdì, la pioggia è diminuita in alcuni punti a 1000 millimetri, l'equivalente delle precipitazioni medie registrate per la durata totale nel mese di luglio.

E gli esperti di previsioni meteorologiche prevedono 300 mm di pioggia in più per giovedì sera, come ha riportato NHK. Gli ordini di evacuazione riguardano 1,02 milioni di persone nelle prefetture di Kagoshima e Miyazaki nel Kyushu meridionale. Nessun fiume è straripato, ma il flusso è in aumento e sono state segnalate diverse frane, per il momento di piccola scala.



Non ci sono vittime. L'esercito, tuttavia, ha ordinato di prepararsi per le operazioni di soccorso. L'anno scorso, il governo di Shinzo Abe è stato molto criticato per la lenta risposta alle precedenti piogge che hanno causato inondazioni e frane che hanno ucciso più di 200 persone.