Voto Spagna, i socialisti in testa ma il Paese è senza maggioranza | In Parlamento lʼultradestra di Vox

Socialisti del Psoe in testa alle elezioni legislative in Spagna , ma senza una maggioranza chiara. E' la situazione fotografata alla chiusura delle urne, con il 70% dei voti scrutinati. Il gruppo di Pedro Sanchez precede il Partito Popolare, Ciudadanos, Podemos e l'ultradestra Vox , quest'ultima per la prima volta in Parlamento. Molto alto il dato dell'affluenza (73,56%). Non c'è una maggioranza chiara per formare il prossimo governo.

I partiti indipendentisti potrebbero però giocare ancora un ruolo chiave: il blocco di sinistra, infatti, per poter governare avrebbe dunque la necessità del sostegno di una parte dei movimenti catalani.



Percentuali e seggi - Con il 70% dei voti scrutinati, dunque, i socialisti sono in testa con 123 seggi (29,6%), seguiti dai popolari con 65 seggi (16,7%), dimezzati rispetto al 2016. Ciudadanos è terzo con 57 seggi (14,8%), Podemos quarto con 35 (11,9%) mentre si conferma il ridimensionamento delle aspettative dell'ultradestra di Vox con 23 seggi (9,8%) rispetto ai dati degli opinion poll. Ai catalani di Erc vanno 15 seggi, a JxCat di Puigdemont 7 seggi, ai baschi del Pnv 6 seggi. Al momento nessuna delle due possibili coalizioni ha quindi la maggioranza assoluta di 176 seggi. E a fare la differenza potrebbero essere ancora una volta, come sottolineato in precedenza, gli indipendentisti catalani.



Proprio in Catalogna, tra l'altro, gli elettori sembrano aver voltato le spalle all'ex presidente Carles Puigdemont, attualmente in esilio in Belgio: al suo Junts pel Catalunya, i catalani hanno preferito la sinistra repubblicana di Erc, più dialogante con Madrid, guidata da Oriol Junqueras, in carcere con l'accusa di dichiarazione illegale di indipendenza dopo il referendum del 2017. In base ai primi dati, il partito di Junqueras otterrebbe 13-14 seggi nel nuovo parlamento spagnolo, rispetto ai 5 di Puidgemont.



Vox: "Questo è solo l'inizio" - "Questo non è che l'inizio". Lo dice il segretario generale del partito di estrema destra spagnolo Vox, Javier Ortega Smith, in un discorso in piazza a Madrid. "Ognuno dei nostri deputati farà una vera opposizione, gli altri dovranno rispondere alle nostre proposte. Siamo inarrestabili", aggiunge.