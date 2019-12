Voto in Gb, risultati definitivi: maggioranza assoluta ai Tory con 365 seggi

Secondo i risultati definitivi delle elezioni in Gran Bretagna, i Tory di Boris Johnson hanno ottenuto la maggioranza assoluta con 365 seggi su 650 in Parlamento. Pesante sconfitta per il Labour che ne ha ottenuti solo 203. Bene gli indipendentisti scozzesi del Snp con 48 seggi (+13 rispetto al 2017). Deludono i LibDem che ne conquistano 11. L'affluenza si è attestata al 67,17%, l'1,49% in meno rispetto al voto di due anni fa.