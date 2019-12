Voto Gb, Corbyn si scusa per sconfitta Labour: "Mi assumo responsabilità"

Il leader laburista Jeremy Corbyn si è scusato con gli elettori per i cattivi risultati realizzati dal suo partito nelle elezioni legislative britanniche di giovedì, difendendo tuttavia il suo programma. "Mi dispiace che non siamo stati all'altezza e me ne assumo la responsabilità", ha dichiarato. I conservatori del premier Boris Johnson hanno vinto le elezioni, ottenendo così un mandato per "realizzare la Brexit" entro il 31 gennaio.