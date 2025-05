Il Partito socialista del primo ministro albanese Edi Rama ha ottenuto un'ampia vittoria alle elezioni parlamentari, assicurandosi il suo quarto mandato. Secondo i risultati ufficiali, i socialisti hanno ottenuto il 52,1% dei voti contro il 34,2% dell'alleanza dei partiti d'opposizione guidata da Sali Berisha. I voti della "diaspora" non sono ancora stati conteggiati, ma già secondo i risultati parziali Rama era in testa anche in questo caso.