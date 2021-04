Von der Leyen: "Vaccini mRna migliori, ci concentreremo su di loro"

"E' chiaro - ha spiegato la von der Leyen - che per sconfiggere il virus in modo decisivo, dovremo essere preparati per quanto seguirà: a un certo punto, potremmo aver bisogno di vaccini di richiamo per rafforzare e prolungare l'immunità; e se appaiono delle varianti del virus che sfuggono ai vaccini, avremo bisogno di sviluppare nuovi vaccini che siano adattati a queste varianti; e ne avremo bisogno presto e in quantità sufficienti".

"I negoziati che stiamo avviando oggi, e che speriamo di concludersi molto rapidamente, sono un ulteriore passo importante nella risposta dell'Europa alla pandemia. Potranno seguire altri contratti, con altre società". I nuovi contratti, ha aggiunto la von der Leyen, prevedranno che "non solo la produzione dei vaccini, ma anche quella di tutti i loro componenti essenziali, abbia sede nell'Ue".