Von der Leyen: "Taglieremo accesso Mosca ai droni iraniani"

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha annunciato il taglio "dell'accesso della Russia a tutti i tipi di droni e veicoli aerei senza pilota.

L'Ue propone di vietare le esportazioni dirette di motori per droni in Russia e l'esportazione verso Paesi terzi, come l'Iran, che potrebbero fornire droni a Mosc". In un video von der Leyen, ha spiegato, a grandi linee, il nono pacchetto di sanzioni dell'Ue nei confronti della Russia.