Von der Leyen: "Rivalutare bilancio Ue per sfide comuni"

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è convinta che "se vogliamo continuare a utilizzare il bilancio dell'Ue per dare delle risposte comuni alle sfide comuni dobbiamo fare una rivalutazione".

"Nel bilancio le risorse e le flessibilità sono estremamente limitate - sottolinea -. Il nostro bilancio non è stato concepito per affrontare sfide multiple come la guerra in Ucraina. Era stato concepito nel 2020 e molte sfide sono emerse solo successivamente".