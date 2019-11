Von der Leyen: riforma Dublino è priorità, ma trattiamo migranti umanamente

"Sono convita che la migrazione sarà un fenomeno che resterà, il nostro ruolo in quanto Ue, è quello di sviluppare un concetto globale per affrontare la migrazione". Lo ha detto la presidente eletta Ursula von der Leyen dopo l'ok del parlamento europeo. La migrazione va "trattata in modo umano ed efficace, ed esaustivo", ha aggiunto. "La riforma di Dublino è ancora una priorità e fa parte del pacchetto migrazione che presenteremo entro sei mesi", ha detto.