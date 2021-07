Von der Leyen: eccidio di Cibeno grande colpa del mio Paese

Da video

"Oggi è toccante per me essere qui come europea di nazionalità tedesca. E' stato un soldato tedesco a ordinare di uccidere i vostri genitori e i vostri nonni. L'eccidio di Cibeno è una colpa profonda nella storia del mio Paese". Così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, al Campo di Fossoli, davanti ai parenti dei 67 internati politici trucidati dalle SS 77 anni fa. "La loro resistenza ha contribuito a salvare l'Italia e l'Europa".