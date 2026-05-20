Dazi, raggiunta l'intesa in Ue. Von der Leyen: "Onoriamo gli impegni"

"Un accordo è un accordo, e l'Ue onora i propri impegni. Accolgo con favore l'intesa raggiunta dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla riduzione dei dazi doganali per le esportazioni industriali statunitensi verso l'Ue. Ciò significa che presto adempiremo alla nostra parte della dichiarazione congiunta Ue-USA, come promesso. Invito ora i colegislatori ad agire rapidamente e a portare a termine il processo. Insieme possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso". Lo scrive su X Ursula von der Leyen commentando l'intesa nella notte nel trilogo Ue. Von der Leyen ha sottolineato che, attraverso l'attuazione dell'accordo, le due parti potranno garantire "un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso".