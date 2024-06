Volo negato a causa di un body scollato: 28mila euro di multa alla compagnia aerea

La donna indossava appunto un "body scollato" e il personale di terra della compagnia le aveva detto che non poteva salire sull'aereo vestita in quel modo. Per l'episodio Vueling è stata sanzionata in virtù di violazioni della normativa nazionale ed europea riguardante le condizioni di trasporto in aviazione civile. Il caso è stato reso noto dall'associazione di consumatori spagnola Facua, che aveva denunciato all'Agenzia statale per la sicurezza aerea (Aesa) la presa di posizione del marchio spagnolo nei confronti di una cliente.