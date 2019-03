Voli gratis per un anno, ma solo per chi elimina tutte le foto da Instagram

Cancellare tutte le proprie foto da Instagram potrebbe sembrare un gesto folle, ma non lo è se in ballo c’è la possibilità di viaggiare gratis ovunque per un anno . È la sfida lanciata da una compagnia aerea low cost americana, la JetBlue Airways , che regala a tre persone biglietti illimitati sui propri voli, ma solo a chi è disposto ad azzerare il proprio account.

Per essere tra i vincitori del contest bisognerà anche pubblicare su Instagram una foto della meta dei propri sogni con l’hashtag #AllYouCanJetSweepstakes, che segnerà, quindi, il nuovo inizio social dei candidati, che dovranno iscriversi, entro l’8 marzo, sul sito ufficiale della JetBlue Airways.



"Con il nostro #AllYouCanJetSweepstakes - commenta Heather Berko, manager della compagnia aerea - incoraggiamo i viaggiatori ad avere un profilo che sia come una tabula rasa, così da poter immaginare e sognare le destinazioni che avrebbero voglia di raggiungere. Speriamo che possa essere d’ispirazione”.



I vincitori, potranno così far rinascere il proprio profilo pubblicando su Instagram le foto dalle loro vacanze in giro per il mondo. A tutti gli altri resterà invece solo un account vuoto e il rammarico di aver eliminato per sempre tutti gli scatti migliori della propria vita.