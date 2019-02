Una compagnia da crociera inglese offre il lavoro dei sogni: pubblicare foto e viaggiare per il mondo

Un anno in giro per il mondo, con una macchina fotografica e Instagram sempre attivo. In cambio 2mila euro a settimana . E’ la proposta di una compagnia da crociera inglese, la Royal Caribbean , che ha aperto le candidature per un lavoro da sogno. L’unica mansione richiesta sarà pubblicare sui social gli scatti del viaggio offerto dall'azienda.

Dal Portogallo all’Alaska, dai fiordi norvegesi fino all’isola caraibica privata di CocoCay: l’itinerario è già tracciato e includerà i luoghi più suggestivi del pianeta. II prescelto non dovrà far altro che viaggiare sulla nave da crociera e poi documentare su Instagram tutto quello che sta vivendo.



Per scegliere la persona più adatta, la Royal Caribbean ha deciso di servirsi ancora una volta del social più amato dai giovani. Per candidarsi non serviranno colloqui o curriculum ma basterà pubblicare uno scatto della propria vacanza con l’hashtag #ShoreExplorer.



A selezionare la foto vincente, sarà una giuria di esperti, che comprenderà anche Russ Francis, il fortunato fotografo che già da un anno lavora con la Royal Caribbean. È proprio lui che spiega le condizioni per potersi candidare: avere più di 21 anni, disporre di un passaporto per poter girare il mondo ed essere cittadini inglesi. Ma per non lasciare nessuno escluso, l’azienda promette di aprire presto anche agli interessati di altre nazionalità.