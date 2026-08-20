Secondo la denuncia penale a suo carico, Bowie avrebbe manifestato a un informatore dell'Fbi il suo appoggio al gruppo fuorilegge e chiesto indicazioni su come fabbricare esplosivi. Avrebbe detto all'informatore, inoltre, che si sarebbe recata al Campidoglio con la scusa dei picnic, così da "osservare" e studiare le misure di sicurezza, puntando a un'azione clamorosa contro il cuore politico dello Stato di New York, che ospita entrambe le camere dell'assemblea legislativa. Tramite un'app di messaggistica criptata, avrebbe inoltre riferito all'informatore di aver recuperato "della letteratura anarchica presso il centro per la giustizia sociale", materiale che avrebbe potuto contenere utili suggerimenti. "Voglio distruggere la maggior parte possibile dell'edificio e uccidere i senatori mentre sono riuniti. Voglio anche che perdano molti documenti importanti", ha scritto.