Voleva cambiare età perché si sentiva 20 anni più giovane: tribunale boccia l'istanza

Emile Ratelband aveva chiesto al Tribunale della città di Arnhem, in Olanda, di poter cambiare età perché si sentiva più giovane di almeno 20 anni . L'uomo voleva spostare la sua data di nascita dal 1949 al 1969 per tornare ad avere ufficialmente 49 anni anziché 69. L'uomo aveva lamentato la difficoltà di trovare lavoro e fidanzata su Tinder alla soglia dei 70 anni. "Ormai si può cambiare tutto: sesso, nome, perché non l'età?", si era domandato il 69enne. Questo però non è bastato a convincere i giudici: il tribunale ha respinto la sua istanza.

Emile Ratelband dunque non è riuscito a cambiare la sua età e dovrà continuare a cercare un'occupazione e a navigare sull'app degli appuntamenti, Tinder, dichiarando di avere 69 anni. "Quando dico la mia vera età, le donne non mi rispondono: quando ne avrò 49, con la faccia che ho, sarò in una posizione di lusso", aveva detto l'uomo quando aveva presentato l'istanza in Tribunale. Purtroppo però il sogno non è stato realizzato dai giudici. Ratelband è un personaggio piuttosto noto sui media olandesi e nel 2011 è stato uno dei doppiatori che hanno prestato la propria voce alla versione olandese del film Disney "Cars 2".