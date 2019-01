Vita aliena o buchi neri? Registrati dallo spazio segnali misteriosi

Segnali di questo tipo, chiamati Fast radio burst, sono molto inusuali. Sono infatti emissioni o flash radio che spesso arrivano dal remoto universo e che si pensa possano essere causati da eventi violentissimi come i buchi neri. Nel corso di decine di anni ne sono stati intercettati pochissimi, mentre il nuovo telescopio Chime, in funzione dallo scorso anno, ne ha già registrati tredici.



Gli astronomi ancora non sono riusciti a precisare l’esatta natura e origine degli impulsi. “Con maggiori ripetitori e con l’evolversi degli studi potremmo essere in grado di risolvere questi enigmi del cosmo” aggiunge l’astrofisica Stairs.



Ma prima di parlare di vita extraterrestre gli scienziati ci tengono a precisare che i segnali potrebbero provenire anche da una stella di neutroni, una delle ipotesi più accreditate per ora.