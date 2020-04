Virus, New York in ginocchio: picco di morti e 500mila senza lavoro

Sono già senza lavoro, o stanno per perderlo, almeno 500mila abitanti di New York, che registra il picco di morti: 731 nelle ultime 24 ore, per un bilancio totale di 5.498 vittime. Il sindaco Bill de Blasio lancia l'allarme per la sua città messa in ginocchio dalla pandemia e spiega: "Le proiezioni parlano di un impatto durissimo sull'occupazione e di un enorme disagio economico. L'unico paragone che si può fare è con la Grande depressione". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus nel mondo cliccando qui