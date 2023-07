Aumentano le infezioni da virus E11, l'agente patogeno che colpisce i neonati

Il nuovo ceppo più virulento dell’enterovirus ha già causato 9 decessi in Europa. Contagi anche in Italia. L'Oms monitora: "Infezione grave ma il rischio rimane basso"

Da luglio 2022 a oggi, sono 9 i neonati morti in Europa, ai quali si aggiungono due casi mortali nel Regno Unito. L’ Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando la situazione: "L'infezione grave è rara e - precisa - il rischio per la popolazione neonatale rimane basso”.

I neonati sono i soggetti più colpiti Si chiama Echovirus 11 l’enterovirus a Rna che ha già causato la morte di nove neonati in Europa e 19 contagiati dal 2022 ad oggi. La trasmissione può avvenire dalla madre al bambino durante il parto o l’allattamento, per contatto con feci, sangue o liquidi corporei. Per quanto riguarda i casi segnalati nell’ultimo anno, per molti è stata accertata anche la positività delle madri. Il virus, già noto alle autorità sanitarie, colpisce i più vulnerabili, come i bambini. I fattori che aumentano il rischio di infezione sono la prematurità o il basso peso alla nascita.

Il virus può causare sepsi, miocardite e meningite I sintomi possono essere lievi, come febbre e problemi gastrointestinali, ma nei neonati, che non hanno ancora un sistema immunitario sviluppato, può causare la morte. La presenza di sierotipi particolari può infatti dar luogo a sepsi, miocardite e meningite. La sindrome clinica più caratteristica è l'epatite fulminante che si manifesta con sintomi come irrequietezza, vomito, restrizione della crescita e ingrossamento del fegato.

Non esiste ancora una cura per l’E11 I trattamenti nei soggetti affetti sono ancora limitati, non esiste né un vaccino né una terapia specifica. Ai bambini vengono somministrati liquidi per via endovenosa o aiuti con la respirazione e la pressione sanguigna. Un altro modo per ridurre i sintomi della malattia sono le immunoglobuline, un mix di anticorpi che attacca qualsiasi virus. Mentre la maggior parte degli Stati europei continua il monitoraggio del virus a livello nazionale, la ricerca lavora per sviluppare farmaci ad ampio spettro e raccomanda attenzione all’igiene per prevenire la diffusione tra le persone.