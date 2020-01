Virus Cina, da Pechino puntano il dito contro il visone. Ma la verità è diversa...

Dopo il serpente il visone. Da Pechino continuano a indicare un animale come "ospite intermedio" del coronavirus. Secondo gli osservatori si tratta di un tentativo di depistaggio per coprire la reale genesi del virus, ossia il laboratorio di Wuhan dove si effettuano test sui batteri per scopi militari. La pista del visone è stata fatta balenare da una non meglio precisata ricerca di "studiosi" dell'Università di Pechino e rilanciata dalle colonne del Global Times.