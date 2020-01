Virus Cina, un caso a Macao: croupier dei casinò con le mascherine

La regione semi-autonoma cinese di Macao ha annunciato il primo caso accertato del coronavirus apparso in Cina e ha ordinato a tutti gli impiegati dei suoi casinò di indossare una maschera per arginare l'epidemia. Il primo caso accertato del virus a Macao ha riguardato una imprenditrice di 52 anni arrivata domenica in treno dalla vicina citta' di Zhuhai. L'ex colonia portoghese attira ogni anno milioni di turisti dalla Cina continentale.