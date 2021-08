Virginia, lasciato per ore in auto al caldo: muore bimbo di 5 anni

-afp

Un bambino di 5 anni è morto in Virginia, dopo essere stato lasciato per ore in un Suv mentre le temperature salivano ben oltre i 30 gradi. La polizia ha risposto alla segnalazione di un bimbo privo di sensi in un quartiere di Springfield: alcuni agenti sono arrivati in pochi minuti, cercando di eseguire la rianimazione cardiopolmonare. Il piccolo è stato quindi trasportato in ospedale, ma ormai non c'era più nulla da fare.