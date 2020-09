Violato l'embargo sulle armi, cargo per la Libia bloccato da missione Irini

Un mercantile diretto in Libia carico di kerosene per aerei è stato bloccato dalle navi della missione europea Irini e dirottato verso un porto europeo per violazione dell'embargo sulle armi. E' la prima volta che gli assetti dell'operazione navale dell'Ue bloccano una nave dall'inizio del mandato. L'operazione è avvenuta in acque internazionali a 150 chilometri a nord di Derna, in Cirenaica.