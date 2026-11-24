I principi del Galles e i loro tre figli - George, Charlotte e Louis - comunque non erano presenti al momento dell'accaduto, perché si trovavano a Forest Lodge, la loro residenza principale a Windsor. Un portavoce di Kensington Palace, contattato da Afp, non ha voluto commentare la notizia per preservare la sicurezza della famiglia reale. La residenza, dotata di dieci camere da letto e situata nella tenuta di Sandringham fu un regalo di nozze a William e Kate da parte della madre del principe, la Regina Elisabetta II. Solitamente l'erede al trono e la famiglia trascorrono qui i fine settimana e i periodi di vacanza.