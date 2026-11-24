Paura per la Famiglia reale britannica: due uomini incappucciati si sarebbero introdotti nella residenza di campagna di William e Kate. L'episodio si sarebbe verificato nel complesso di Anmer Hall, nel Norfolk, martedì 23 novembre 2026.
Secondo quanto riferito dai media britannici The Sun e The Daily Mail, la polizia inglese ha arrestato due sospettati con l'accusa di tentativo di furto con scasso e violazione di domicilio. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo la segnalazione di attività "sospette" nella zona, coadiuvati da unità cinofile, droni ed elicotteri del National Police Air Service.
I principi del Galles e i loro tre figli - George, Charlotte e Louis - comunque non erano presenti al momento dell'accaduto, perché si trovavano a Forest Lodge, la loro residenza principale a Windsor. Un portavoce di Kensington Palace, contattato da Afp, non ha voluto commentare la notizia per preservare la sicurezza della famiglia reale. La residenza, dotata di dieci camere da letto e situata nella tenuta di Sandringham fu un regalo di nozze a William e Kate da parte della madre del principe, la Regina Elisabetta II. Solitamente l'erede al trono e la famiglia trascorrono qui i fine settimana e i periodi di vacanza.