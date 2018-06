Tolleranza zero in Austria contro i musulmani. Il governo di ultra-destra ha comunicato la chiusura di sette moschee e l'espulsione di alcuni imam . I capi religiosi dell'associazione Atib, Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria, sono accusati di finanziamenti illeciti dall'estero e quindi della violazione della legge austriaca sull'Islam. Inoltre un'altra quarantina di imam rischia di perdere i loro permessi di soggiorno.

Vienna, chiuse 7 moschee: annunci agli ingressi Afp 1 di 10 2 di 10 Ansa 3 di 10 Ansa 4 di 10 Afp 5 di 10 Ansa 6 di 10 Ansa 7 di 10 Ansa 8 di 10 Ansa 9 di 10 Afp 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Alcune persone si sono radunate all'esterno della moschea di Nizam-I Alem Ocagi di Vienna, una delle sette strutture dedicate alla preghiera chiuse in territorio austriaco. Agli ingressi sono apparsi fogli che annunciano il provvedimento preso dal governo nei confronti anche nei confronti dei capi religiosi dell'associazione Atib, l'Unione turco-islamica per le collaborazione culturale e sociale in Austria, accusati di finanziamenti illeciti dall'estero. leggi tutto

La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. La chiusura avviene con decreto dell'ufficio della cancelleria competente per le questioni religiose e non è appellabile. Come ha ribadito il cancelliere Kurz (Oevp) "in Austria non c'è spazio per società parallele e radicalizzazioni". Il vice cancelliere della Fpoe Heinz-Christian Strache ha aggiunto che "non tolleriamo predicatori dell'odio che agiscono in nome della religione".



La chiusura delle moschee in Austria e l'espulsione degli imam "è il frutto dell'ondata anti-islamica, razzista, discriminatoria e populista" nel Paese. Lo ha affermato Ibrahim Kalin, portavoce di Recep Tayyp Erdogan, commentanto su Twitter la decisione di Vienna, accusandolo di voler "trarre vantaggi politici colpendo le comunità musulmane".