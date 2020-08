Viola le regole anti-coronavirus, si dimette il commissario al commercio Ue Hogan

Per la stessa vicenda si era già dimesso il ministro dell’Agricoltura, Dara Calleary. Per il primo ministro irlandese Micheal Martin il comportamento dell'alto funzionario ha "minato l'intero approccio alla salute pubblica in Irlanda".



Hogan, che si è scusato, per andare alla famosa cena, si sarebbe fermato nella contea di Kildare, dove risiede, violando il lockdown locale.