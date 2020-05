Coronavirus, viola la quarantena e parte per le Hawaii: arrestato

Un turista newyorkese è stato arrestato alle Hawaii dopo aver pubblicato foto di se stesso in spiaggia su Instagram, mentre avrebbe dovuto essere in quarantena. L'uomo, 23 anni, è quindi finito in manette per aver violato la norma obbligatoria di isolamento di 14 giorni delle Hawaii. "Nei post sui social il giovane appariva in spiaggia con una tavola da surf, prendeva il sole e passeggiava per Waikiki di notte", ha riferito il governatore.