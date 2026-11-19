Un dipinto di Vincent van Gogh è stato venduto all'asta a New York per 190,4 milioni di dollari, commissioni comprese, stabilendo un nuovo record per l'artista olandese. Si tratta di Châtaigniers en fleurs ("Castagni in fiore"), realizzato nel 1890, poche settimane prima della morte del pittore. L'opera è stata aggiudicata da Sotheby's al prezzo di 165 milioni di dollari, a cui si sono aggiunte le commissioni a carico dell'acquirente, superando così il precedente primato.