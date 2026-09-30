continuano le verifiche alle frontiere aeree e marittime

Viminale: "Prorogato di 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, le criticità permangono"

Decisione del ministro Piantedosi per l'attuale situazione nell'exclave di Ceuta

30 Set 2026 - 20:17
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© Ansa

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Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il Comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e, in particolare, il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell'Interno degli altri Stati membri dell'Unione europea. Lo si apprende dal Viminale.

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L'obiettivo - continua il Viminale - "è rafforzare la tutela dei confini europei, anche a garanzia della sicurezza nazionale, nonché prevenire e contrastare possibili minacce terroristiche".

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